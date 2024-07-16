Прогноз астропогоды на 16 июля и астроподсказки на день: что можно и нельзя сегодня делать

16 июля - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Астролог Екатерина Соловьева рассказала, чего ждать от этого вторника. Также она дала советы, чтобы день прошел спокойно и без проблем.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 16 июля и подробно объяснила, как привлечь счастье.

Что запрещено делать 16 июля - советы астролога

Так, Соловьева рассказала, что в этот день следует воздержаться от:

хирургических и стоматологических вмешательств

посещения парикмахерской.

До 16:45 не нужно планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок.

А после этого времени не следует делать следующее:

проявлять негатив, после ссоры будет трудно помириться

давать волю проявлениям жалости к себе, можно надолго застрять в этом состоянии

перегружать сердечно-сосудистую систему.

Как привлечь удачу 16 июля (коллаж: РБК-Украина)

Астропрогода на вторник - что надо сделать

Этот день удачно подойдет для новых дел и важных решений, оформления брака, активности в различных начинаниях, накопления материальных ценностей, информации и знаний.

16 июля астролог советует делать следующее:

быть милосердными, проявить сочувствие

делать подарки, заниматься благотворительностью

выполнять просьбы и просить о помощи

подводить итоги

заниматься очищением организма, посещать баню или сауну.

Гороскоп на 16 июля (иллюстрация: freepik.com)

Чем этот день особенный и как "выжать" из него всю пользу.

Во вторник наступит благоприятное время для тех, рассказывает Соловьева, кто имеет предпринимательскую способность, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги.

В этот день можно сбалансировать марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Астролог советует полакомиться острыми блюдами с чесноком, если вам это позовляет состояние здоровья.

Просмотрите любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и триумфами. Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами, советует Екатерина.

Также в этот день можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.

Что нельзя делать во вторник (иллюстрация: freepik.com)

Интересные астродетали на вторник

"С 16:30, 16 июля до 12:01, 17 июля (по киевскому времени) Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет находиться в королевском градусе Льва", - рассказала Соловьева.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - добавила она.

"Королевские градусы", как отметила астролог, создают фактор везения, успеха, удовлетворенности своей жизнью. Это - "градусы" оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни.

"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успеваемостью и невероятным везением", - пояснила Соловьева.

"Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - добавила она.