Прогибаться не нужно: Супрун развенчала мифы о гибкости здорового человека

Для того, чтобы тело было упругим необходимо больше двигаться
Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить крепкие связки и сухожилия, а также держать тело в тонусе. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook- странице. По словам эксперта, массажи - это приятно, но не совсем эффективно. Для того, чтобы держать тело в порядке и тонусе необходимо больше двигаться.
В сухожилиях содержится коллаген и протеогликаны, их выделяют клетки фибробласты. Без коллагена сухожилия ослабевают и теряют эластичность. Чтобы фибробласты "поняли", что надо образовывать коллаген и делиться на мышци и сухожилия должна действовать сила. Растяжение также заставляет клетки-предшественники дифференцироваться - образовывать клетки различных типов. Это критично в случае восстановления сухожилия. То есть без нагрузки на сухожилия оно ослабевает и изнашивается. Нагрузка на мышцы и суставы также уменьшает воспаление.
Состояние сухожилий и гибкость связаны с уровнем половых гормонов. Так, высокие уровни эстрогена у женщин (до менопаузы) обусловливают высокую эластичность сухожилий за счет интенсивного образования коллагена. То же самое происходит и под кожей. У женщин в менопаузе сухожилия теряют эластичность, и поэтому важно ее поддерживать и стимулировать упражнениями.
Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)
Упражнения, направленные на растяжение мышц и сухожилий, входят в протокол лечения хронической боли в шее, сопровождающееся малой подвижностью или головной болью. Растягивать сухожилия и работать над подвижностью суставов нужно в случае ревматоидного артрита. При болезненности необходимо применение обезболивающих, но это в случае ревматоидного артрита.
Клинические исследования показали эффективность не менее 15 минут растяжки для предотвращения боли в мышцах и суставах.
При боли в мышцах и суставах рекомендрвана растяжка, в 70% случаев это дает хорошие результаты. Дискомфорт значительно уменьшается.
Плюсы стретчинга (растяжки):
Как правильно растягиваться:
Идеально заниматься растяжкой в паре, отметила Супрун.
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