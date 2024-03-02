Не проґавте момент. Що садити на розсаду у березні

Що посадити на розсаду

Перш за все, прорахуйте, скільки часу має минути від моменту, коли ви посадите насіння, до прогнозованої дати початку плодоносіння. Зазвичай ці терміни пишуть на пакетиках з насінням.

Зокрема, ранні томати почнуть давати стиглий врожай вже за 80-105 діб після проростання. Середньостиглі - за 110-120 днів. А пізньостиглим сортам помідорів потрібно від 125 до 140 діб.

У березні час сіяти на розсаду:

огірки

баклажани

томати

солодкий перець

ріпчасту цибулю

капусту

гарбузи

квасолю

моркву

буряки.

Окрім цього, вже час сіяти на розсаду редьку, редис та зелень. Не проґавте момент, адже потім може бути запізно.

Які квіти сіяти на розсаду у березні

На початку весни потрібно сіяти не тільки овочі та інші культури для врожаю та їжі. Почніть думати про сад. У березні обов'язково потрібно посадити такі квіти: