Не упустите момент. Что сажать на рассаду в марте

Что посадить на рассаду

Прежде всего, просчитайте, сколько времени должно пройти от момента, когда вы посадите семена, до прогнозируемой даты начала плодоношения. Обычно эти сроки пишут на пакетиках с семенами.

В частности, ранние томаты начнут давать спелый урожай уже через 80-105 суток после прорастания. Среднеспелые - через 110-120 дней. А позднеспелым сортам помидоров требуется от 125 до 140 дней.

В марте время сеять на рассаду:

огурцы

баклажаны

томаты

сладкий перец

репчатый лук

капусту

тыкву

фасоль

морковь

свеклу.

Кроме этого, пора сеять на рассаду редьку, редис и зелень. Не упустите момент, ведь потом может быть поздно.

Какие цветы сеять на рассаду в марте

В начале весны нужно сеять не только овощи и другие культуры для урожая и еды. Начните думать о своем саду. В марте обязательно нужно посадить следующие цветы: