Не упустите момент. Что сажать на рассаду в марте

Началась весна, а с ней наступил сезон дачников. Уже сейчас нужно начинать садить рассаду, чтобы потом не покупать готовую и точно знать, что урожай будет щедрым.
Что сажать на рассаду в марте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Світ рослин", Moyo.
Прежде всего, просчитайте, сколько времени должно пройти от момента, когда вы посадите семена, до прогнозируемой даты начала плодоношения. Обычно эти сроки пишут на пакетиках с семенами.
В частности, ранние томаты начнут давать спелый урожай уже через 80-105 суток после прорастания. Среднеспелые - через 110-120 дней. А позднеспелым сортам помидоров требуется от 125 до 140 дней.
В марте время сеять на рассаду:
Кроме этого, пора сеять на рассаду редьку, редис и зелень. Не упустите момент, ведь потом может быть поздно.
В начале весны нужно сеять не только овощи и другие культуры для урожая и еды. Начните думать о своем саду. В марте обязательно нужно посадить следующие цветы:
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