Проезд в Киеве вырастет до 20 грн: как экономить и на чем ездить выгоднее всего

По новым тарифам, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. Однако, если ехать за карточкой киевлянина, цена будет - 12 грн (при отсутствии льгот).

Кроме того, для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн при покупке 50 поездок, а до 20 грн при покупке 1-9 поездок.

Важно, что и дальше можно будет приобрести месячных проездной со скидкой. Поэтому одна поездка будет стоить от 14,20 грн, но это зависит от типа проездного. В силе остаются и проездные билеты, которые используются с момента активации.

В КГГА отметили, что в городе сохраняют льготы для всех социально-уязвимых категорий населения, Поэтому киевляне могут купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам.

Альтернативы общественному транспорту

Из-за роста цен в общественном транспорте Киева, часть горожан может пересесть на велосипеды. В частности, если вы работаете недалеко от дома, то можете добраться на работу пешком или с помощью таких сервисов, как прокат велосипеда или электросамоката. Такой транспорт можно найти почти во всех доступных локациях.

Пример, велосипеды арендовать можно у системы "BikeNow", которые расположены почти во всех точках Киева. Стоимость разблокировки составляет 5 гривен, а цена одной минуты езды – 0,5 гривен. Также можно приобрести месячный абонемент за 399 гривен.

Что касается проката электросамокатов, то этот вариант является очень удобным для передвижения центром города, ведь не требует дополнительной физической подготовки.

Аренда электросамокатов в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)

Например, для того, чтобы воспользоваться электросамокатом "Bolt", необходимо:

Установить приложение, его можно загрузить в магазинах Android и iOS;

Через приложение найти место аренды;

Разблокировать самокат, отсканировав QR-код;

Когда вы закончили кататься, то указать на завершение поездки в приложении (цену за использование снимают после поездки);

После этого электросамокат нужно оставить в безопасном месте.

А вот цена разблокировки такого электросамоката стоит 9 гривен. Минута поездки с понедельника по четверг - 1,90 гривны, а с пятницы по воскресенье - 2,50 гривны. Арендовать транспорт можно на весь где-то за 490 гривен.

Кроме того, если вы живете недалеко от работы, то лучше отказаться от любого транспорта и пройтись пешком. Ведь сейчас во время пандемии коронавируса это будет лучшим решением.



