В центре Киева на три недели ограничили движение транспорта
Фото: В центре Киева на три недели ограничили движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве ограничили движение автотранспорта на улице Льва Толстого. Ограничение будет действовать до 6 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"На улице Льва Толстого частично ограничено движение транспорта до 6 декабря", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.
В настоящее время работы ведутся на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.