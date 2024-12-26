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Проєкт, який змінює життя: як Фонд Ахметова допоміг 16-річній Софії знайти майбутню професію

Фото: фонд Ахметова допоміг 16-річній Софії знайти майбутню професію (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Позаду в Софії життя в окупації, виїзд із рідного Херсона під обстрілами і складна адаптація в іншому місті. Навесні цього року Софія взяла участь у "Блогер Кемпі", що організовується в рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям". Саме завдяки активностям під час відпочинку дівчина зрозуміла, який фах здобуватиме.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

За словами дівчини, у "Блогер Кемпі" було дуже багато цікавих заходів, завдяки яким вона відчула своє лідерство і навчилася проявлятися в команді. Вирішальним для неї став проєкт "Твоя суперпрофесія". 

"Нам розповіли про різні професії та способи реалізації. У мене якраз починався 11 клас і треба було визначитися, куди поступати. Я зрозуміла, що мій вибір - бути журналістом і доносити людям правду про події", - розповідає Софія.  

Також важливі для себе підказки і відповіді Софія знайшла в освітньому серіалі Фонду "Твоя суперпрофесія".

"Зараз складний час - ми живемо, не знаючи, що відбудеться завтра. Дуже важливо йти за покликом серця. Мені в цьому допоміг Фонд Ріната Ахметова. Він допоміг мені розкритися та реалізуватися у своїх мріях та бажаннях", - говорить Софія.

Дивіться відео за участі Софії  на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова.

Програма "Рінат Ахметов - Дітям" реалізує проєкти, які всебічно підтримують хлопців і дівчат, чиє дитинство було відібрано через російську агресію.

Завдяки програмі діти отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога Фонду охопила понад 5 млн дітей. 

Частиною масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям" є Новорічна акція - традиція, яка не переривається уже 24 роки. Команда Фонду організовує свята для дітей із інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та дітей-переселенців у різних містах країни.

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