Проект, который меняет жизнь: как Фонд Ахметова помог 16-летней Софии найти будущую профессию

По словам девушки, в "Блогер Кэмпе" было очень много интересных мероприятий, благодаря которым она почувствовала свое лидерство и научилась проявляться в команде. Решающим для нее стал проект "Твоя суперпрофессия".

"Нам рассказали о разных профессиях и способах реализации. У меня как раз начинался 11 класс и надо было определиться, куда поступать. Я поняла, что мой выбор - быть журналистом и доносить людям правду о событиях", - рассказывает София.

Также важные для себя подсказки и ответы София нашла в образовательном сериале Фонда "Твоя суперпрофессия".

"Сейчас сложное время - мы живем, не зная, что произойдет завтра. Очень важно идти по зову сердца. Мне в этом помог Фонд Рината Ахметова. Он помог мне раскрыться и реализоваться в своих мечтах и желаниях", - говорит София.

Смотрите видео с участием Софии на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают ребят, чье детство было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе дети получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям" является Новогодняя акция - традиция, которая не прерывается уже 24 года. Команда Фонда организовывает праздники для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны.