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Продюсер розкрив неприємну правду про Могилевську: "Ніби імператриця"

Могилевська продюсувала проект "Фабрика зірок" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Музичний продюсер Вадим Лисиця поділився спогадами про співпрацю зі співачкою Наталією Могилевською. У часи шоу "Фабрика зірок 2", яке виходило у 2008 році, він отримав неприємний досвід.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Лисиця розповів на шоу "Муз_Тренд", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Дім".

За словами продюсера, він багато працював з Могилевською. Спочатку він допомагав їй з концертними виступами.

"Могилевська взагалі стояла на початку моєї кар'єри музичної, тобто вона з'явилась в моєму житті за два роки до "Фабрики зірок 2". Я просто їй там допомагав робити концертні якісь виступи, готував концертну програму і так далі", - пригадав продюсер.

Продюсер пригадав, якою була Могилевська (скріншот)

Після "Танців з зірками", де співачка виступала з Владом Ямою, вона та хореограф влаштовували тури. І Лисиця допомагав усе це організовувати, робив музику для шоу.

"Потім була "Фабрика зірок 2", тому що вона вже до мене притерлася, вона знала, що я можу, на що я здібний. І ми робили разом "Фабрику". Там, звичайно, були страшні конфлікти, тому що вона іноді поводила себе ніби імператриця", - заявив продюсер.

"Тобто така сидить, курить, нічого не хоче, не знає, що сказати. А післязавтра вже ефір, а жодна пісня не готова. А там сидять 16 "фабрикантів", які взагалі теж нічого не знають. І я розумію, що це мені все треба робити, а вона ходить там з кимось по телефону розмовляє", - додав він.

Після цього Лисиця сказав, аби Могилевська "їхала, куди хоче". А співачка, за словами продюсера, не стала йому заважати. І це, вважає він, врятувало проект "Фабрика зірок 2".

 

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