Продюсер прокоментував скандал ексчоловіка Трінчер з Єфросиніною: "З Машею краще не жартувати"

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Нещодавно Волошин звинуватив ведучу Єфросиніну у подвійних стандартах за те, що вона присоромила співачку Анну Трінчер за купівлю Porsche під час війни.

На думку Ясинського, у "демократичній, вільній країні можна витрачати гроші, як заманеться".

Олександр Волошин і Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому, публічні люди мають враховувати, що є соціальна відповідальність.

"Але соціальна відповідальність має бути, враховуючи час, у який ми живемо. Звісно, комусь це може не сподобатися. Якщо людина вважає, що вона має виправдовуватися, нехай вона це робить. Якщо вважає, що найкращий захист - напад, нехай також робить, але має розуміти, що, можливо, буде "удар у відповідь", - поділився думкою продюсер Полякової.

Також він зазначив, що "з Машею краще не жартувати, тому що там "удар у відповідь" може бути дуже серйозним".

За словами чоловіка, нема сенсу мусолити цю тему, так як закони ніякі не порушені. Однак він наголосив, що за подібні слова Олександру "може прилетіти".

"Не дуже правильно розбиратися в цьому, тому що немає законів, які порушені. А етичні нюанси визначає кожен сам собі. Він має розуміти: якщо він каже про це публічно, то може прилетіти. Якщо він до цього морально готовий, нехай робить", - підсумував музичний експерт.

Скандал Волошина з Єфросиніною

Конфлікт між телеведучею та блогером розгорнувся після виходу інтерв’ю ексдружини Олександра з Єфросиніною.

Колишньому обранцю співачки не сподобалось те, що Маша намагалася присоромити Трінчер за дорогі подарунки та люксове життя під час повномасштабної війни.

До прикладу, жінка пригадала, як Аня хизувалася автомобілем Porsche, який їй подарував бізнесмен.

Олександр Волошин і Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

На це блогер відреагував різко. Він звинуватив зірку у лицемірстві та зауважив, що сама вона не гидує носити брендовий одяг і дорогі ювелірні прикраси, які теж є частиною розкішного життя.

Олександр підкреслив, що під час розмови ведуча сиділа з браслетом Cartier, вартість якого може сягати 8 тисяч доларів.