Продюсер прокомментировал скандал экс-мужа Тринчер с Ефросининой: "С Машей лучше не шутить"

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Недавно Волошин обвинил ведущую Ефросинину в двойных стандартах за то, что она пристыдила певицу Анну Тринчер за покупку Porsche во время войны.

По мнению Ясинского, в "демократической, свободной стране можно тратить деньги, как вздумается".

Александр Волошин и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina)

При этом, публичные люди должны учитывать, что есть социальная ответственность.

"Но социальная ответственность должна быть, учитывая время, в которое мы живем. Конечно, кому-то это может не понравиться. Если человек считает, что он должен оправдываться, пусть он это делает. Если считает, что лучшая защита - нападение, пусть также делает, но должен понимать, что, возможно, будет "ответный удар", - поделился мнением продюсер Поляковой.

Также он отметил, что "с Машей лучше не шутить, потому что "ответный удар" может быть очень серьезным".

По словам мужчины, нет смысла мусолить эту тему, так как законы никакие не нарушены. Однако он подчеркнул, что за подобные слова Александру "может прилететь".

"Не очень правильно разбираться в этом, потому что нет законов, которые нарушены. А этические нюансы определяет каждый сам себе. Он должен понимать: если он говорит об этом публично, то может прилететь. Если он к этому морально готов, пусть делает", - подытожил музыкальный эксперт.

Скандал Волошина с Ефросининой

Конфликт между телеведущей и блогером развернулся после выхода интервью экс-жены Александра с Ефросининой.

Бывшему избраннику певицы не понравилось, что Маша пыталась пристыдить Тринчер за дорогие подарки и люксовую жизнь во время полномасштабной войны.

К примеру, женщина вспомнила, как Аня хвасталась автомобилем Porsche, подаренным ей бизнесменом.

Александр Волошин и Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

На это блогер отреагировал резко. Он обвинил звезду в лицемерии и заметил, что сама она не брезгует носить брендовую одежду и дорогие ювелирные украшения, которые тоже являются частью роскошной жизни.

Александр подчеркнул, что во время разговора ведущая сидела с браслетом Cartier, стоимость которого может достигать 8 тысяч долларов.