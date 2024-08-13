Продюсер "Голосу країни" відповів, чи планує одружуватися зі своїм бойфрендом: "Живу моментом"

Як Завадюк коментує стосунки

Так, чоловік зізнається, що наразі не хоче загадувати, що може бути в майбутньому, а тому зосереджується на своєму тепер.

"Я не загадую, як буде розвиватися моє життя тоді, я живу цим моментом зараз або в проблемах зараз, якщо вони існують, безумовно. Це класні трансформації, але мені б хотілося, щоб прикладів вільності, рівності в нашій країні ставало більше. Щоб все більше людей могли вийти зі своєї шафи та бути вільними - це дуже важливо. Я вважаю, що це база нашого майбутнього, якщо ми бачимо себе в Європейському Союзі", - пояснив Володимир.

Завадюк прокоментував тему одруження (скриншот)

Окрім того, Завадюк також відповів на питання ведучої стосовно того, чи отримує він хейт у соцмережах. На своїй сторінці, як відомо, зірка ділиться різноманітним контентом, у тому числі не боїться продемонструвати оголені частини тіла з величезною кількістю тату.

"Я завжди дбаю про це, і це в мене відбувається в балансі (щоб все було стримано, - прим. ред). Життя - дуже мінливе, і треба жити його тут і зараз, але, безумовно, не забувати про те, що ти живеш в Україні, в Києві", - сказав продюсер "Голосу".

"Моя місія - створювати український контент, український продукт зараз в Києві, чим, власне кажучи, я всі ці роки й займаюся. Мені дуже важливо сповідувати, перш за все, філософію "жити життя": жити його в Києві, бути тут. Для мене це базово важливі речі", - також зауважив він.

Володимир Завадюк з коханим (фото: instagram.com/zavaduk)

Що відомо про камінг-аут Завадюка

37-річний Володимир наважився на сміливий крок не так давно. Він зізнався у своїй орієнтації, а також показав обранця.

Чоловік є членом ЛГБТ-спільноти, підтримує її рівні права і свободи. Він не надто висвітлює подробиці особистого життя, проте залишає відкриту позицію щодо різних соціальних та культурних питань. Крім того, відомий українець публічно підтримує права людини.

Раніше зірка зізнавався, що камінг-аут допоміг йому та зробив його життя більш вільним.