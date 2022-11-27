Продюсер Бардаш радіє обстрілам України та збирається на Донбас "за звуками свого регіону"

Навіщо Бардаш зібрався на Донбас

Продюсер, що знаходиться в Москві, вибухнув новим перлом, якими він останнім часом вражає навіть людей, нездатних так сильно дивуватися.

Як виявилось, на своїй батьківщині Юрій зібрався шукати нових талантів. А на Донбасі він уже не був 20 років, як він сам зізнається.

"Скоро я вирушаю на Донбас за звуком мого регіону. Я не був на батьківщині, здається, років 20. Завдання відслухати всіх талановитих, вибрати топ і подати вашій увазі", - написав він.

За словами артиста, він шукає "іскру Божу".

"Далі географія моїх пошуків "іскри Божої" розшириться на всю територію Росії, але вважаю своїм обов'язком насамперед послухати земляків. Більше інформації вже цього тижня. Музиканти, співаки, творці, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, я йду за вами", – резюмував Бардаш.

Що писав Бардаш про обстріл України

Цікаво, що будучи сам родом з України, Бардаш відкрито зловтішається масовим обстрілом енергетичної інфраструктури нашої країни.

"Модернізований укр гавермент" вирішив скасувати православ'я для мешканців України, отже, швидше стемніє. Немає Бога, немає світла", - пише екс-продюсер "Грибів" та співачки Луни.

"На що розраховують українці, які зі своїми сім'ями спокійнісінько сидять у Києві? Хіба вони не стежили за Маріуполем, хіба вони не бачать Херсон? А тепер опинилися в гірших умовах", - також повідомляє "путініст".

Він радить українцям бігти до села...

"Якщо думаєте, що у вашій стратегії очікування - хоч у Києві, хоч у Харкові, хоч в Одесі - буде якось інакше, знайте: це помилковий варіант, і це ще не було холодів. Біжіть у села, де є дрова і вода, де є будь-яка можливість самим себе обігрівати, а не чекати, доки хтось це зробить", – резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні, яку Бардаш так люто ненавидить, мешкає його перша дружина Христина Луна, а також його син Георгій.

Друга дружина Єлизавета Коцюба пішла від Бардаша із маленькою донькою. Нині вони живуть у Грузії.

Перша дружина Бардаша (співачка Луна) та його син Жора живуть в Україні (Instagram/Luna)