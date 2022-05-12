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Продукты для жителей Киева: где получить помощь от Фонда Ахметова

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Четверг 12 мая 2022 15:21
Продукты для жителей Киева: где получить помощь от Фонда Ахметова Фото: где получить помощь от фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направляет в столицу очередные грузы с продуктовой помощью. Ее получают районные территориальные центры и передают жителям Киева.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На днях грузы уже поступили в Печерский, Шевченковский и Деснянский районы столицы.

Продуктовые наборы от фонда предназначены прежде всего для людей наиболее уязвимых категорий. Это пожилые люди, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные матери, переселенцы из других городов Украины.

В каждом наборе: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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