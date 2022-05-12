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Продукти для жителів Києва: де отримати допомогу від Фонду Ахметова

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Четвер 12 травня 2022 15:21
Продукти для жителів Києва: де отримати допомогу від Фонду Ахметова Фото: де отримати допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова надсилає до столиці чергові вантажі з продуктовою допомогою. Її отримують районній територіальні центри і передають жителям Києва.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Днями вантажі вже надійшли до Печерського, Шевченківського та Деснянського районів столиці.

Продуктові набори від Фонда призначені насамперед для людей найбільш вразливих категорій. Це літні люди, люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні матері, переселенці із інших міст України.

У кожному наборі: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 38 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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