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Эти продукты запрещено есть на завтрак: испортите себе весь день!

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Среда 09 июня 2021 07:15
Эти продукты запрещено есть на завтрак: испортите себе весь день! Коллаж РБК-Украина: Какие продукты нельзя есть на завтрак
Автор: Светлана Мащенко

Завтрак является самым важным приемом пищи, поэтому следует особенно тщательно подходить к выбору блюд для него. Ведь от того, что попадет в наш организм первым, зависит во многом наша бодрость и энергичность в течение дня.

Об этом говорится в программе "Доктор 24".

Врагом номер один диетолог назвала любую слишком жирную пищу. Такая еда очень тяжелая и в будущем провоцирует развитие диабета, атеросклероза, проблем с печенью. Даже сырники, блины или запеканка, жаренные в большом количестве масла для завтрака не годятся.

Бекон

Откажитесь от бекона в качестве первой еды, так как это грозит холециститом, панкреатитом или вовсе желчнокаменной болезнью. Желчный пузырь попросту может не выдержать такой нагрузки.

Фрукты и ягоды

В сочетании с основным блюдом фрукты и ягоды - отличная идея для завтрака, но если употреблять только их, ваш организм недополучит необходимый ему белок. Да и кишечник на такой завтрак может отреагировать диареей. Лучше совместите фрукты и ягоды с йогуртом или творогом.

Обезжиренные продукты

От такой пищи тоже следует отказаться. Выберите еду средней или сниженной жирности, но жиры, как белки и углеводы - нам нужны обязательно. Диетологи говорят, что в завтраке важен баланс этих элементов.

Бутерброды

Бутерброды с колбасой, сыром, ветчиной - очень часто именно таким блюдом мы часто начинаем свой день, запивая чаем. Эксперты советуют вовсе отказаться от бутербродов, разве что в качестве исключения, когда нужно быстро перекусить, а брать с собой судочки неудобно.

Ранее врачи рассказали, кому категорически нельзя есть черешню и почему.

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