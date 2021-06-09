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Ці продукти заборонено їсти на сніданок: зіпсуєте собі весь день!

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Середа 09 червня 2021 07:15
Ці продукти заборонено їсти на сніданок: зіпсуєте собі весь день! Колаж РБК-Україна: Які продукти не можна їсти на сніданок
Автор: Світлана Мащенко

Сніданок є найважливішим прийомом їжі, тому слід особливо ретельно підходити до вибору страв для нього. Адже від того, що потрапить в наш організм першим, залежить багато в чому наша бадьорість і енергійність протягом дня.

Про це йдеться в програмі "Доктор 24".

Ворогом номер один дієтолог назвала будь-яку занадто жирну їжу. Така їжа дуже важка і в майбутньому провокує розвиток діабету, атеросклерозу, проблем з печінкою. Навіть сирники, млинці або запіканка, смажені у великій кількості олії для сніданку не годяться.

Бекон

Відмовтеся від бекону в якості першої їжі, так як це загрожує холециститом, панкреатитом або жовчнокам'яною хворобою. Жовчний міхур просто може не витримати такого навантаження.

Фрукти і ягоди

У поєднанні з основною стравою фрукти і ягоди - відмінна ідея для сніданку, але якщо вживати тільки їх, ваш організм недоотримає необхідний йому білок. Та й кишечник на такий сніданок може відреагувати діареєю. Краще поєднайте фрукти і ягоди з йогуртом або сиром.

Знежирені продукти

Від такої їжі теж слід відмовитися. Виберіть їжу середньої або зниженої жирності, але жири, як білки і вуглеводи - нам потрібні обов'язково. Дієтологи кажуть, що в сніданку важливий баланс цих елементів.

Бутерброд

Бутерброди з ковбасою, сиром, шинкою - дуже часто саме такою стравою ми часто починаємо свій день, запиваючи чаєм. Експерти радять зовсім відмовитися від бутербродів, хіба що як виняток, коли потрібно швидко перекусити, а брати з собою судочки незручно.

Раніше лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти черешню і чому.

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