Эти продукты увеличивают риск смерти: одинаково опасны для вегетарианцев и мясоедов

Средиземноморская диета с упором на фрукты, овощи и цельнозерновые, также на минимальное количество мяса и обработанных пищевых продуктов - считается рационом №1. При этом есть группа продуктов, увеличивающая риск смертности вне зависимости, вегетарианец ли вы, или мясоед.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
Согласно недавним выводам врачей-диетологов, употребление меньшего количества мяса - особенно красного и обработанного - и большего количества орехов, овощей, бобовых и т. д. (в основном средиземноморская диета) может увеличить продолжительность жизни до 13 лет.
Однако новое исследование выявило один конкретный тип пищи, который увеличивает риск смертности даже среди вегетарианцев, соблюдающих в остальном здоровую диету.
Отмечается, что каждый четвертый человек использует при приготовлении пищи такие опасные ингредиенты. Это - продукты, подвергнувшиеся глубокой обработке.
В масштабном исследовательском проекте, проведенном в Университете Лома Линда, приняли участие более 75 тысяч человек. Результаты продемонстрировали, что употребление большого количества продуктов, подвергшихся глубокой обработке, связано с повышенным риском смертности.
Исследователи обращают внимание, что как вегетарианцы, так и не вегетарианцы, потребляющие большое количество продуктов, подвергшихся глубокой обработке, столкнулись "с аналогичным пропорциональным увеличением смертности".
Среди таких продуктов, в частности:
По словам авторов исследования, большее потребление продуктов с глубокой обработкой было связано с более высокой смертностью от всех причин, а также летальностью, связанной с респираторными (хроническая обструктивная болезнь легких), неврологическими (слабоумие, болезнь Паркинсона) и почечными заболеваниями.
Ранее сообщалось, что медики назвали самые вредные продукты для детей, которые есть почти у всех в рационе.
Также мы писали, что перед этим эксперты назвали 5 самых полезных овощей на планете, которые рекомендуют употреблять каждый день.