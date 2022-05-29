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Эти продукты увеличивают риск смерти: одинаково опасны для вегетарианцев и мясоедов

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Воскресенье 29 мая 2022 20:15
Эти продукты увеличивают риск смерти: одинаково опасны для вегетарианцев и мясоедов Фото: исследователи назвали тип продуктов, опасный даже для вегетарианцев (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Средиземноморская диета с упором на фрукты, овощи и цельнозерновые, также на минимальное количество мяса и обработанных пищевых продуктов - считается рационом №1. При этом есть группа продуктов, увеличивающая риск смертности вне зависимости, вегетарианец ли вы, или мясоед.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Согласно недавним выводам врачей-диетологов, употребление меньшего количества мяса - особенно красного и обработанного - и большего количества орехов, овощей, бобовых и т. д. (в основном средиземноморская диета) может увеличить продолжительность жизни до 13 лет.

Однако новое исследование выявило один конкретный тип пищи, который увеличивает риск смертности даже среди вегетарианцев, соблюдающих в остальном здоровую диету.

Отмечается, что каждый четвертый человек использует при приготовлении пищи такие опасные ингредиенты. Это - продукты, подвергнувшиеся глубокой обработке.

В масштабном исследовательском проекте, проведенном в Университете Лома Линда, приняли участие более 75 тысяч человек. Результаты продемонстрировали, что употребление большого количества продуктов, подвергшихся глубокой обработке, связано с повышенным риском смертности.

Исследователи обращают внимание, что как вегетарианцы, так и не вегетарианцы, потребляющие большое количество продуктов, подвергшихся глубокой обработке, столкнулись "с аналогичным пропорциональным увеличением смертности".

Среди таких продуктов, в частности:

  • кукурузные чипсы,
  • яблочный пирог,
  • почти все сладости,
  • хлебобулочные изделия в упаковке.

По словам авторов исследования, большее потребление продуктов с глубокой обработкой было связано с более высокой смертностью от всех причин, а также летальностью, связанной с респираторными (хроническая обструктивная болезнь легких), неврологическими (слабоумие, болезнь Паркинсона) и почечными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что медики назвали самые вредные продукты для детей, которые есть почти у всех в рационе.

Также мы писали, что перед этим эксперты назвали 5 самых полезных овощей на планете, которые рекомендуют употреблять каждый день.

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