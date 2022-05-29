ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці продукти збільшують ризик смерті: однаково небезпечні для вегетаріанців і м'ясоїдів

Новость на русском →
Неділя 29 травня 2022 20:15
Ці продукти збільшують ризик смерті: однаково небезпечні для вегетаріанців і м'ясоїдів Фото: дослідники назвали тип продуктів, небезпечний навіть для вегетаріанців (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Середземноморська дієта з упором на фрукти, овочі та цільнозернові, також на мінімальну кількість м'яса й оброблених харчових продуктів - вважається раціоном №1. При цьому є група продуктів, що збільшує ризик смертності незалежно, чи вегетаріанець ви, чи м'ясоїд.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі American Journal of Clinical Nutrition.

Згідно з недавніми висновками лікарів-дієтологів, вживання меншої кількості м'яса - особливо червоного й обробленого - та більшої кількості горіхів, овочів, бобових і т.д. (в основному середземноморська дієта) може збільшити тривалість життя до 13 років.

Однак нове дослідження виявило один конкретний тип їжі, який збільшує ризик смертності навіть серед вегетаріанців, які дотримуються в іншому здорової дієти.

Зазначається, що кожна четверта людина використовує при приготуванні їжі такі небезпечні інгредієнти. Це - продукти, що піддалися глибокій обробці.

У масштабному дослідницькому проекті, проведеному в університеті Лома Лінда, взяли участь понад 75 тисяч людей. Результати продемонстрували, що вживання великої кількості продуктів, що зазнали глибокої обробки, пов'язане з підвищеним ризиком смертності.

Дослідники звертають увагу, що як вегетаріанці, так і не вегетаріанці, які споживають велику кількість продуктів, що зазнали глибокої обробки, зіткнулися "з аналогічним пропорційним збільшенням смертності".

Серед таких продуктів, зокрема:

  • кукурудзяні чіпси,
  • яблучний пиріг,
  • майже всі солодощі,
  • хлібобулочні вироби в упаковці.

За словами авторів дослідження, більше споживання продуктів з глибокою обробкою було пов'язано з вищою смертністю від усіх причин, а також летальністю, пов'язаною з респіраторними (хронічна обструктивна хвороба легень), неврологічними (недоумство, хвороба Паркінсона) та нирковими захворюваннями.

Раніше повідомлялося, що медики назвали найшкідливіші продукти для дітей, які є майже у всіх в раціоні.

Також ми писали, що перед цим експерти назвали 5 найкорисніших овочів на планеті, які рекомендують вживати щодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
исследователи Здорове харчування Здорова їжа
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність