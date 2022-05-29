Ці продукти збільшують ризик смерті: однаково небезпечні для вегетаріанців і м'ясоїдів

Середземноморська дієта з упором на фрукти, овочі та цільнозернові, також на мінімальну кількість м'яса й оброблених харчових продуктів - вважається раціоном №1. При цьому є група продуктів, що збільшує ризик смертності незалежно, чи вегетаріанець ви, чи м'ясоїд.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі American Journal of Clinical Nutrition .

Згідно з недавніми висновками лікарів-дієтологів, вживання меншої кількості м'яса - особливо червоного й обробленого - та більшої кількості горіхів, овочів, бобових і т.д. (в основному середземноморська дієта) може збільшити тривалість життя до 13 років.

Однак нове дослідження виявило один конкретний тип їжі, який збільшує ризик смертності навіть серед вегетаріанців, які дотримуються в іншому здорової дієти.

Зазначається, що кожна четверта людина використовує при приготуванні їжі такі небезпечні інгредієнти. Це - продукти, що піддалися глибокій обробці.

У масштабному дослідницькому проекті, проведеному в університеті Лома Лінда, взяли участь понад 75 тисяч людей. Результати продемонстрували, що вживання великої кількості продуктів, що зазнали глибокої обробки, пов'язане з підвищеним ризиком смертності.

Дослідники звертають увагу, що як вегетаріанці, так і не вегетаріанці, які споживають велику кількість продуктів, що зазнали глибокої обробки, зіткнулися "з аналогічним пропорційним збільшенням смертності".

Серед таких продуктів, зокрема:

кукурудзяні чіпси,

яблучний пиріг,

майже всі солодощі,

хлібобулочні вироби в упаковці.

За словами авторів дослідження, більше споживання продуктів з глибокою обробкою було пов'язано з вищою смертністю від усіх причин, а також летальністю, пов'язаною з респіраторними (хронічна обструктивна хвороба легень), неврологічними (недоумство, хвороба Паркінсона) та нирковими захворюваннями.