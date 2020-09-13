Эти продукты усиливают чувство голода: возможны переедание и проблемы со здоровьем

Медики рассказали, что есть определенная категория продуктов, которая на первый взгляд совершенно безопасна. Но именно такая еда заставляет человека переедать и вызывает постоянное чувство голода и желание что-нибудь немедленно перекусить.

Как объяснила эндокринолог и исследователь больницы Бостона и Гарвардской медицинской школы Белинда Ленерз, один только вид, запах или вкус некоторых продуктов может вызвать чувство голода, даже если человек сыт. Она добавила, что чаще всего чувство голода вызывают бананы и чипсы. Об этом пишет издание "Живи активно".

"Дело в том, что небольшое количество еды, особенно если вы близки ко времени приема пищи, активируют ваш аппетит, а не смягчает его. Некоторые продукты могут вызвать настолько сильное чувство голода, что человек съедает больше пищи, чем ему нужно", - объяснила Ленерз и назвала самые опасные из них.

Картофельные чипсы, крекеры и хлеб. При употреблении рафинированных углеводов, уровень сахара в крови резко поднимается.

"Реакция организма на это – освобождение большого количества инсулина, чтобы нормализовать уровень сахара в крови. Премьер-виновником в ресторанах, к примеру, является хлеб. Хрустящие багеты – безопасный способ заставить ваш аппетит вырасти. Но даже быстро усвояемые тропические фрукты могут иметь подобный эффект", - отметила специалист.

Печенье, пирожные и сладкое. Органический мед и белый столовый сахар активизируют участки вашего мозга, которые отвечают за голод. Как отмечают ученые из Йельского университета, таламус и гипоталамус мозга человека, которые управляют процессом употребления пищи, успокаиваются после перекуса. Но когда человек употребляет сладости, эти области остаются активными.

"В двух словах, ваш мозг говорит вашему телу, что вы не наелись, и у вас остается желание есть больше, чтобы чувствовать себя удовлетворенным", - объяснил доктор Роберт Людвиг.

Порционный йогурт. Количество времени, которые вы тратите на прием пищи влияет на то, насколько сытыми вы себя чувствуете. Более длительное пережевывание еды снижает уровень грелина в организме – так называемого "гормона голода". Размер порции йогурта опасно мал, а продукты с низким содержанием жира обычно имеют в своем составе сахар и другие переработанные углеводы, которые вызывают чувство голода.

Диетические напитки и штучно подслащенные добавки. Подсластители с нулевой калорийностью не имеют никакого позитивного влияния на ваш вес или метаболизм. Недавнее исследование австралийских ученых показало, что штучные подсластители дают сигнал вашему кишечнику ожидать некоторое количество энергии в ближайшее время. Когда эти калории не появляются, мозг пытается исправить дисбаланс и заставляет употреблять больше пищи. Таким образом, низкокалорийные продукты вызывают чувство голода.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали напиток, который вызывает агрессию у подростков.

А также рассказывали о том, что ученые назвали фрукты и овощи, в которых содержится много химикатов.