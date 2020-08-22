Эти продукты вам точно добавят лишний вес: исключите их из рациона

Специалисты назвали продукты, которые гарантировано ведут к увеличению веса. Часть из них очень вредна для организма и стоит их полностью исключить из рациона.

Диетологи рассказали, какие именно любимые продукты придется убрать из меню, чтобы не набирать лишний вес. Они назвали альтернативу вредным продуктам. Об этом пишет Mport.ua.

Пончики. Такая еда регулярно приводит появлению лишнего веса. Если совсем отказаться невозможно, то стоит ограничиться только одним – в нем содержится 260 калорий. А вот после целой коробки придется пробежать 40 километров, чтобы избавиться от съеденного.

Мороженое. На один стаканчик мороженного приходится почти 500 калорий. В нем содержится кальций, но остальные добавки делают этот продукт весьма небезопасным для веса. Если устоять невозможно, то стоит заменить мороженое другими видами холодного десерта с меньшим количеством калорий.

Пиво. Диетологи утверждают, что это далеко не самый полезный напиток для организма. Одна банка объемом 350 мл содержит 150 калорий, которые не уходят из организма, а накапливаются к остальной еде и напиткам. Если очень хочется, то изредка можно позволить одну банку светлого пива – там не более 100 калорий.

Чипсы. Этот продукт используют в качестве закуски к пиву, что делают его еще более вредным для организма. В порции на 15 слайсов – 160 калорий. Если добавить специи, соусы и жир – это еще плюс 60 калорий. Чипсы можно заменить обезжиренным попкорном – в шести чашках не более 100 калорий.

Хот-дог. Популярная еда с заправок в последнее время стала особенно популярна. Обычно в хот-дог добавляют соусы, жареный лук, картошку фри – и это делает вкусную еду жутким калорийным монстром, в нем может содержаться до 400 калорий. Заменить хот-дог можно обычным арахисом, в нем достаточно полезных жиров, клетчатки и белка.

Газировка. Даже взрослым иногда хочется сладкой воды, и они позволяют себе поужинать пиццей и сильногазированным напитком. В одной полулитровой бутылке содержится не менее 250 калорий, а в сочетании с сахаром, лишний вес и проблемы с организмом обеспечены. Газировку стоит заменить обычной водой, в крайнем случае – черным кофе.

Мясная пицца. Самая полезная пицца – без муки, сахара и дрожжей. Однако большинство любит пиццу с колбасой, ветчиной, говядиной или пепперони, а это значит, что в одном куске не менее 300 калорий. Специалисты советуют выбирать пиццу с овощами – в ней содержится клетчатка, а калорий в три раза меньше.

Мега-бургеры. Еще один современный продукт, который набирает популярность. В таких бургерах может содержаться до 1000 калорий и до 75 грамм вредных жиров. Чем больше начинки – тем больше шансов набрать лишний вес. Если очень хочется – лучше выбрать вариант с постным говяжьим фаршем или индейкой, самое оптимальное – веганский.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали специи, которые помогут сбросить вес.

А также рассказывали о том, какая еда очень опасна и может вызвать онкологию.