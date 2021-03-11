Эти продукты состарят вас раньше времени: срочно уберите из рациона!

По мнению специалистов, в процессе старения огромную роль играет генетика, но не стоит сбрасывать со счетов внешние факторы. Есть вещи, которые мы можем контролировать, и на которые можем повлиять. Такими, в частности, являются продукты питания, которые попадают в наш организм.

Диетологи советуют исключить из своего рациона следующие продукты:

Белый хлеб. В процессе соединения рафинированных сахаров с белком образуются КПГ (конечные продукты гликирования). Эти вещества ускоряют процессы старения и усугубляют хронические болезни.

Если вы очень любите хлеб, замените его хлебом из пророщенного зерна. Он содержит антиоксиданты и в него, как правило, не добавляют сахар.

Белый сахар. Этот продукт вызывает самые большие и самые очевидные проблемы. Он также способствует образованию КПГ, что приводит к разрушению коллагена в нашем организме. Излишек сахара ускоряет процессы старения.

Трансжиры и маргарин. Люди, которые употребляют маргарин, имеют больше морщин на коже. По сути маргарин - это гидрогенизированное масло, трансжир. Этот продукт провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, онкологию. Они накапливаются организмом. Хуже трансжиров является только их сочетание с сахаром.

Употребление трансжиров делает нашу кожу более уязвимой перед ультрафиолетовым облучением.

Фритюр (чипсы, картофель фри). Речь идет о продуктах, которые жарятся во фритюре в масле, особенно, когда это масло подолгу не меняется. В процессе повторного нагревания масла образуется запредельное количество трансжиров, глицидиловых эфиров и свободных радикалов. Эта троица воздействует на наши молекулы на уровне ДНК, что крайне губительно для кожи. Более того, в этих продуктах очень много соли, что тоже очень вредно для молодости.

Молочные продукты. Этот пункт достаточно спорный. Одни исследования говорят об их пользе, другие - советуют ограничивать употребление "молочки". Некоторые люди говорят, что отказ от молочных продуктов помог помолодеть, а некоторые такого эффекта не наблюдают.

В молоке содержится лактоза и эволюционно организм многих людей не готов ее усваивать.

Эти продукты вызывают ранее старение