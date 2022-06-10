Эти продукты славятся своим антираковым эффектом: включите их в рацион

Некоторые продукты благодаря своим микроэлементам могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, и снижать риск возникновения разных онкологических заболеваний.
Какие ягоды, овощи и специи обладают антираковым эффектом, говорится в материале "Країна здоров'я".
Продукты, способные ингибировать воспаления
Темные ягоды содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом, что является предвестником развития опухолевых процессов.
Продукты с каротиноидами, содержащие ликопин и бета-каротин, оказывают антираковый эффект. Содержащийся в большом количестве в томатной пасте и томатном соке ликопин предотвращает рак простаты. А бета-каротин, которого много в абрикосах, тыкве и моркови, борется с клетками рака молочной железы и рака слизистых.
Крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи, также оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.
Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.
Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).
Специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов, а также к онко. Специалисты рекомендуют такие антираковые приправы, как куркуму, базилик и шалфей.