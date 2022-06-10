Ці продукти славляться своїм антираковим ефектом: включіть їх до раціону

Деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.
Які ягоди, овочі та спеції мають антираковий ефект, йдеться в матеріалі "Країна здоров'я".
Продукти, здатні пригнічувати запалення
Темні ягоди містять в собі рекордну кількість антиоксидантних речовин, які ефективно борються з окислювальним стресом, що є передвісником розвитку пухлинних процесів.
Продукти з каротиноїдами, що містять лікопін і бета-каротин, надають антираковий ефект. Лікопін, що міститься у великій кількості в томатній пасті та томатному соку, запобігає раку простати. А бета-каротин, якого багато в абрикосах, гарбузі та моркві, бореться з клітинами раку молочної залози і раку слизових.
Хрестоцвіті овочі, такі як капуста і броколі, також мають протизапальну та антиракові дії завдяки вмісту сульфорафану.
Продукти з клітковиною вважаються дуже ефективними для захисту від раку товстого кишечника.
Продукти з вітаміном C, який підтримує імунну систему, також слід включати до раціону для профілактики раку (шипшина, квашена капуста, болгарський перець, чорна смородина).
Спеції здатні пригнічувати мікрозапалення, які призводять до виникнення хвороб серця і судин, а також до онко. Фахівці рекомендують такі антиракові приправи, як куркуму, базилік і шавлію.