Ці продукти славляться своїм антираковим ефектом: включіть їх до раціону

Деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.

Які ягоди, овочі та спеції мають антираковий ефект, йдеться в матеріалі " Країна здоров'я ".

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.