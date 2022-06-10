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Ці продукти славляться своїм антираковим ефектом: включіть їх до раціону

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П'ятниця 10 червня 2022 18:03
Ці продукти славляться своїм антираковим ефектом: включіть їх до раціону Фото: які продукти можуть знижувати ризик виникнення раку (freepik)
Автор: Володимир Костирін

Деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.

Які ягоди, овочі та спеції мають антираковий ефект, йдеться в матеріалі "Країна здоров'я".

Продукти, здатні пригнічувати запалення

  • Темні ягоди містять в собі рекордну кількість антиоксидантних речовин, які ефективно борються з окислювальним стресом, що є передвісником розвитку пухлинних процесів.
  • Продукти з каротиноїдами, що містять лікопін і бета-каротин, надають антираковий ефект. Лікопін, що міститься у великій кількості в томатній пасті та томатному соку, запобігає раку простати. А бета-каротин, якого багато в абрикосах, гарбузі та моркві, бореться з клітинами раку молочної залози і раку слизових.
  • Хрестоцвіті овочі, такі як капуста і броколі, також мають протизапальну та антиракові дії завдяки вмісту сульфорафану.
  • Продукти з клітковиною вважаються дуже ефективними для захисту від раку товстого кишечника.
  • Продукти з вітаміном C, який підтримує імунну систему, також слід включати до раціону для профілактики раку (шипшина, квашена капуста, болгарський перець, чорна смородина).
  • Спеції здатні пригнічувати мікрозапалення, які призводять до виникнення хвороб серця і судин, а також до онко. Фахівці рекомендують такі антиракові приправи, як куркуму, базилік і шавлію.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.

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