Ці продукти славляться своїм антираковим ефектом: включіть їх до раціону
Фото: які продукти можуть знижувати ризик виникнення раку (freepik)
Деякі продукти завдяки своїм мікроелементам можуть пригнічувати процеси виникнення запалень в організмі, і знижувати ризик виникнення різних онкологічних захворювань.
Які ягоди, овочі та спеції мають антираковий ефект, йдеться в матеріалі "Країна здоров'я".
Продукти, здатні пригнічувати запалення
- Темні ягоди містять в собі рекордну кількість антиоксидантних речовин, які ефективно борються з окислювальним стресом, що є передвісником розвитку пухлинних процесів.
- Продукти з каротиноїдами, що містять лікопін і бета-каротин, надають антираковий ефект. Лікопін, що міститься у великій кількості в томатній пасті та томатному соку, запобігає раку простати. А бета-каротин, якого багато в абрикосах, гарбузі та моркві, бореться з клітинами раку молочної залози і раку слизових.
- Хрестоцвіті овочі, такі як капуста і броколі, також мають протизапальну та антиракові дії завдяки вмісту сульфорафану.
- Продукти з клітковиною вважаються дуже ефективними для захисту від раку товстого кишечника.
- Продукти з вітаміном C, який підтримує імунну систему, також слід включати до раціону для профілактики раку (шипшина, квашена капуста, болгарський перець, чорна смородина).
- Спеції здатні пригнічувати мікрозапалення, які призводять до виникнення хвороб серця і судин, а також до онко. Фахівці рекомендують такі антиракові приправи, як куркуму, базилік і шавлію.
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях.
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