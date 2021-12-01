Эти продукты помогут улучшить память: включите их в рацион обязательно

Как отмечают врачи-диетологи, самым полезным продуктом для улучшения памяти является авокадо.

В нем много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в авокадо содержится пантотеновая кислота, которая помогает привести в норму функцию долгосрочной памяти.

При дефиците пантотеновой кислоты у человека развивается состояние хронической усталости, возникают проблемы с памятью и концентрацией.

Врачи подчеркивают, что людям с лишним весом и склонностью к полноте нужно следить за количеством авокадо в рационе, так как этот продукт является очень калорийным.

Очень положительно на когнитивных способностях и работе памяти сказывается употребление розмарина. В нем много ацетилхолина, который очень полезен для мыслительных процессов.

Также специалисты внесли в список самых полезных продуктов для улучшения памяти оливковое масло. Его также считают эффективным средством для профилактики старческого слабоумия.

Еще помогают улучшить память зеленый чай и горький шоколад. В этом напитке содержится важный антиоксидант EGGG, который генерирует стволовые клетки. А L-теанин способствует работоспособности всего организма.

Горький шоколад повышает общий тонус организмы и помогает справиться с сонливостью.