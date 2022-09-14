Эти продукты помогают быстро согреться: что нужно есть для тепла внутри

Белки, супы и щитовидка

Чтобы быстро согреться в холодное время, достаточно выпить горячий чай или съесть что-то горячее. Однако такое тепло уходит также быстро, как и приходит.

Греться алкогольными напитками не рекомендуют врачи и диетологи. А все потому, что спиртное расширяет сосуды и сначала становится жарко, а потом холод накрывает еще больше.

Главным терморегулятором в организме человека служит не кожа или потовые железы, а щитовидная железа. Она продуцирует гормон тироксин, который участвует в регуляции теплообмена, повышает интенсивность обмена веществ в клетках, что и приводит к последующему выделению тепла.

Чтобы "потренировать" щитовидку, нужно чаще есть грецкие орехи, овсяные хлопья, имбирь, морепродукты и морские водоросли.

Температура тела начинает повышаться, когда печень начинает усваивать белки. А это значит, что нужно употреблять больше растительного и животного белка. Именно потому в холода отлично согревает бульон на мясной косточке.

В нем полно аминокислот и веществ, которые активизируют работу желудочно-кишечного тракта. Пока идет эта работа, вырабатывается масса энергии, которая греет организм изнутри. Зимой стоит есть сытный суп на бульоне с овощами на ночь - тепло будет до самого утра.

Важные витамины для тепла

Еще для хорошей терморегуляции должно быть хорошее кровообращение. Для этого в организме должно быть достаточно калия и магния. А они есть в зеленом горошке, бобовых, морковки, тыкве, свекле, сладком перце, капусте, авокадо, петрушке, шпинате, кураге и финиках.

Добавляйте специи

Организм начинает греться самостоятельно, когда включается ускорение для обмена веществ. А подстегнуть этот процесс могут специи - карри, васаби, хрен, горчица, все виды перцев, корень имбиря, мускатный орех, корица, гвоздика, кориандр, шафран, кардамон.

Постарайтесь не приправлять сильно пищу перед выходом из дома на холодную улицу или перед сном - это может навредить. А вот специи в обед, на завтрак или ранний ужин - отлично согреют.

Очень полезны в холода напитки - кофе, чай, какао, теплое молоко с медом. В чай можно добавить различные травы и имбирь, а в кофе корицу или кардамон.

Что еще поможет организму согреться