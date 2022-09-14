Ці продукти допомагають швидко зігрітися: що потрібно їсти для тепла всередині

Білки, супи та щитовидка

Щоб швидко зігрітися в холодну пору, треба випити гарячий чай або з'їсти щось гаряче. Однак таке тепло йде так само швидко, як і приходить.

Грітися алкогольними напоями не рекомендують лікарі та дієтологи. А все тому, що спиртне розширює судини й спочатку стає жарко, а потім холод накриває ще більше.

Головним терморегулятором в організмі людини служить не шкіра або потові залози, а щитовидна залоза. Вона продукує гормон тироксин, який бере участь в регуляції теплообміну, підвищує інтенсивність обміну речовин в клітинах, що і призводить до подальшого виділення тепла.

Щоб "потренувати" щитовидку, потрібно частіше їсти волоські горіхи, вівсяні пластівці, імбир, морепродукти та морські водорості.

Температура тіла починає підвищуватися, коли печінка починає засвоювати білки. А це означає, що потрібно вживати більше рослинного і тваринного білка. Саме тому в холоди відмінно зігріває бульйон на м'ясній кісточці.

У ньому повно амінокислот і речовин, які активізують роботу шлунково-кишкового тракту. Поки йде ця робота, виробляється маса енергії, яка гріє організм зсередини. Взимку варто їсти ситний суп на бульйоні з овочами на ніч - тепло буде до самого ранку.

Важливі вітаміни для тепла

Ще для гарної терморегуляції має бути хороший кровообіг. Для цього в організмі має бути достатньо калію і магнію. А вони є в зеленому горошку, бобових, морквини, гарбузі, буряках, солодкому перці, капусті, авокадо, петрушці, шпинаті, куразі та фініках.

Додавайте спеції

Організм починає грітися самостійно, коли включається прискорення для обміну речовин. А підстьобнути цей процес можуть спеції - каррі, васабі, хрін, гірчиця, всі види перців, корінь імбиру, мускатний горіх, кориця, гвоздика, коріандр, шафран, кардамон.

Постарайтеся не приправляти сильно їжу перед виходом з дому на холодну вулицю або перед сном - це може нашкодити. А ось спеції в обід, на сніданок або ранню вечерю - відмінно зігріють.

Дуже корисні в холоди напої - кава, чай, какао, тепле молоко з медом. У чай можна додати різні трави та імбир, а в каві корицю або кардамон.

Що ще допоможе організму зігрітися