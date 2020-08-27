Эти продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудеть

Что есть на ночь и худеть (фото: freepik)

Специалисты по похудению говорят, что ложиться спать голодным вредно для здоровья

Врачи доказали, что для похудения необязательно ложиться на ночь голодным и тщетно пытаться уснуть под урчанье желудка. Специалисты назвали продукты, поход за которыми к холодильнику не только не прибавит вам лишнего, но и поможет сбросить килограммы.

Так, по мнению медиков, некоторая еда на ночь способна запустить процессы, что способствуют снижению веса. Об этом пишет lenta.ua со ссылкой на выводы врачей из США.

Доказано, что 30 граммов белка за 30 минут до отхода к ночному сну провоцируют начало похудения.

Очень полезно употреблять на ночь перед сном творог, который разгоняет обмен веществ, а заодно улучшает здоровье сосудов и сердца.

Можно также добавить к ночному перекусу немного орехов. Они богаты магнием, витамином Е и селеном.

Также очень полезна на ночь моцарелла. Этот сыр за счет содержания белка и витамина D улучшает сон, укрепляет иммунитет.

Сыр тофу также входит в этот список. Его можно употреблять совершенно не опасаясь за стройность. В продукте много кальция и железа, и при этом в его составе совсем нет вредного холестерина.

Ранее мы писали, что назван самый полезный завтрак, который насытит и поможет похудеть.

Также сообщалось, что диетологи назвали лучший овощ для похудения, который сжигает жир и быстро утоляет голод.