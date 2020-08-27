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Ці продукти потрібно з'їсти на ніч, щоб схуднути

Четвер 27 серпня 2020 22:05
Ці продукти потрібно з'їсти на ніч, щоб схуднути
Що їсти на ніч і худнути (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Фахівці зі схуднення кажуть, що лягати спати голодним шкідливо для здоров'я

Лікарі довели, що для схуднення не обов'язково лягати на ніч голодним і марно намагатися заснути під бурчання шлунка. Фахівці назвали продукти, похід за якими до холодильника не тільки не додасть вам зайвого, але і допоможе скинути кілограми.

Так, на думку медиків, деяка їжа на ніч здатна запустити процеси, що сприяють зниженню ваги. Про це пише lenta.ua з посиланням на висновки лікарів з США.

Доведено, що 30 грамів білка за 30 хвилин до відходу до нічного сну провокують початок схуднення.

Дуже корисно вживати на ніч перед сном сир, який розганяє обмін речовин, а заодно покращує здоров'я судин і серця.

Можна також додати до нічного перекусу трохи горіхів. Вони багаті магнієм, вітаміном Е і селеном.

Також дуже корисна на ніч моцарелла. Цей сир за рахунок вмісту білка і вітаміну D покращує сон, зміцнює імунітет.

Сир тофу також входить в цей список. Його можна вживати абсолютно не побоюючись за стрункість. У продукті багато кальцію і заліза, і при цьому в його складі зовсім немає шкідливого холестерину.

Раніше ми писали, що названий найкорисніший сніданок, який наситить і допоможе схуднути.

Також повідомлялося, що дієтологи назвали найкращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.

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