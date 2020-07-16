Назван лучший овощ для похудения: сжигает жир и быстро утоляет голод

Самый лучший овощ для похудения (фото: pixabay.com)

Врачи-диетологи назвали топ овощей, которые помогут справиться с лишним весом

Врачи рассказали про самый полезный овощ, который поможет похудеть и поспособствует выведению из организма шлаков. Причем у него есть очень много так же полезных подвидов. Речь идет про королеву диетических овощей - капусту. В нашей статье мы расскажем про другие овощи, которые тоже станут незаменимыми помощниками в нелегкой борьбе со складками и боками.

Капуста заслуженно занимает лидерство. Похудеть поможет любой ее подвид, но лучше всех белокочанная, цветная и брокколи. А благодаря высокому содержанию клетчатки, капуста еще и быстро утолит голод, пишет cosmo.

Второе место за другом всех худеющих - огурцами. Благодаря чуть ли не нулевой калорийности (16 ккал на 100 гр) они восполнят дефицит жидкости (96% воды) и помогут с минералами - их в овоще очень много.

На третьем месте расположились помидоры, благодаря своей способности насыщать и утолять голод. Томатный сок часто включают в диеты.

Цуккини содержат минимум калорий, легко усваиваются. И поэтому подходят для диеты тем, у кого проблемы с ЖКТ. Эти свойства позволили поставить овощ на четвертое место.

Сельдерей - идеален для детокса, поэтому он замыкает первую пятерку. Его включают во время разгрузочных дней и очищающих диет.

Шестое место диетологи отдали луку. Мало кто знает, что лук входит в основную часть блюд, которые помогают снижать вес.

Тыква - на седьмом. В этом осеннем овоще содержится вещество, способствующее ускорению обмена веществ, поэтому похудение на блюдах из тыквы происходит очень легко, практически без чувства голода.

На восьмом месте оказалась вкусная свекла. Ароматный, сытный и низкокалорийный овощ подойдет для разнообразных смузи. Ее лучше всего запекать, чтоб сохранить максимум пользы.

Болгарский перец содержит огромное количество витаминов и полезных веществ. И даже аромат плодов перца стимулирует организм на выработку веществ, снижающих вес.

Зеленая стручковая фасоль завершает этот список. Она и некалорийна, и блюда с ней получаются вкусными и питательными.

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