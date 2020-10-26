Названы сладости, которые можно смело есть на ночь

Какие продукты можно есть на ночь (фото: freepik)

Эти продукты можно смело есть на ночь, и в списке - сладости

Врачи перечислили продукты, которые можно смело есть на ночь, и среди них есть сладости. Речь идет о сушеных финиках, которые не навредят фигуре, хотя и сладкие на вкус.

Часто люди, следящие за весом, отказываются от ужина. Но чувство голода может вызвать бессонницу, раздражительность. Поэтому диетологи советуют не издеваться над собой так, а перекусывать, пишет newsyou.

Но стоит помнить, что эта еда должна быть легкой. Для вечернего перекуса подойдут морковь, яблоко, финики. Кроме того, вы можете обмануть голод листьями салата, шпината, сельдереем.

Что касается фиников, то они хорошо насыщают и усваиваются. Но при этом отличаются низкой калорийностью.

Диетологи также рассказали, какие продукты наоборот нельзя употреблять на ночь. Так, стакан молока - не такая уж и хорошая идея. Ведь продукт будет провоцировать брожение, вздутие, поспособствует росту веса.

Мясные же продукты, съеденные на ночь, будут мешать сну, поскольку могут спровоцировать изжогу.

Ну и конечно же сладости с добавочным сахаром - очень плохая идея для перекусов.

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