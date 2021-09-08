Эти продукты могут разрушить ваши зубы: что может испортить улыбку

Специалисты отмечают, что о вредном воздействии сладостей и газированных напитков знают уже многие. Эти продукты в целом влияют на организм человека неблагоприятно. Однако есть и полезные продукты, которые могут разрушить эмаль зуба.

В список таких продуктов специалисты внесли сухофрукты. Сладкие чернослив или курага могут забиваться в щели между зубами или приставать к эмали в труднодоступных местах. А потом эти частички продуктов начинают разрушать эмаль. Чтобы этого не произошло – после употребления сухофруктов стоит прополоскать рот или почистить зубы.

Опасны для эмали зубов вязкие молочные каши, которые легко обволакивают. После употребления таких каш также рекомендуется прополоскать рот, так как остатки еды могут повысить риск развития кариозной флоры и уничтожить эмаль.

Еще один вполне безобидный продукт, который может образовать опасную пленку на зубах – это жидкий яичный желток. Такой же эффект с пленкой на зубах может наблюдаться и после употребления икры.

И еще один вид продуктов опасен для зубной эмали – это маринованные продукты. Разрушительный эффект может быть из-за уксуса, который содержится в маринаде.