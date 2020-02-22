Продукты, которые укрепляют работу сердца: медики назвали новый список

Проблемы с сердечно-сосудистой системой – одна из самых распространенных у украинцев. Медики отмечают, что заболевания сердца в последние годы стали чаще проявляться у молодых и это связано с образом жизни и режимом питания.

Они назвали продукты, которые обязательно должны быть в рационе, чтобы поддержать работу сердца.

Домашняя птица

Обычная курица, выращенная на натуральных кормах, более полезна, чем бройлер с птицефабрики. Кроме того, куриное мясо рекомендуется употреблять в вареном и тушеном виде, а не в жареном.

Темный шоколад

Вещества флавоноиды, которые содержатся в темном шоколаде, помогают бороться с воспалениями и повышают уровень "правильного" холестерина в крови. Также флавоноиды улучшают циркуляцию крови.

Растительные волокнистые продукты

Овощи, фрукты, орехи – все это содержит важные микроэлементы, которые укрепляют организм и благоприятно воздействуют на всю сердечно-сосудистую систему.

Здоровые жиры

Существуют жиры, без которых не может обойтись организм человека и это правильные и полезные жиры, которые содержатся в различных продуктах – авокадо, оливковом масле, рыбьем жире, жирной морской рыбе.

Зеленый чай

О свойствах зеленого чая пишут все диетологи и специалисты правильного питания, так он богат антиоксидантами и выводит свободные радикалы из организма. Регулярное употребление зеленого чая снижает уровень вредного холестерина в крови и помогает очищать сосуды.