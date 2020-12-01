Продукты, которые помогут почистить сосуды без лекарств: добавьте их в рацион

Продукты, которые помогут почистить сосуды и улучшить кровообращение (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты назвали продукты, которые помогут восстановить здоровье без лекарств

Специалисты назвали продукты питания, которые помогут очистить сосуды и их укрепить, а также улучшат кровообращение. Ранее считалось, что закупорка сосудов – это проблема пожилых людей, но недавние исследования показали, что это проблема любого человека в любом возрасте, если он ведет неправильный образ жизни и не следит за своим питанием.

Эксперты считают, что лекарства в данном случае не всегда могут дать эффективный результат. И чтобы не сталкиваться с данной проблемой – нужно пересмотреть свой рацион, включить в него продукты, которые разжижают кровь, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение. Об этом пишет Ivona.

Каши. Овсяная, гречневая, рисовая, пшенная и перловая каша улучшают пищеварение, ускоряют обмен веществ и предотвращают проблемы с желудком и запоры. Кроме того, крупы влияют на снижение уровня холестерина в крови, уменьшают образование бляшек, укрепляют стенки сосудов и улучшают кровообращение. Каши очень полезно есть диабетикам, людям с гипертонией и проблемами сердечно-сосудистой системы. Крупы богаты клетчаткой и витаминами.

Чеснок. У чеснока много полезных качеств, но он от так же способен очищать сосуды. Он отвечает за уровень сахара в крови и помогает разжижать кровь. Его можно употреблять в пищу как в чистом виде, так и в виде гранул, порошка, в соусах или масле. Суточная доза – не более трех зубчиков в день.

Гранатовый сок. В гранате содержится масса витаминов и сок из этого фрукта помогает уберечь сосуды от закупорки. Рекомендуется не покупать готовый сок, а покупать свежие гранаты и делать его самостоятельно. Ежедневную норму такого сока поможет вычислить ваш лечащий врач.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать качественное куриное мясо без консервантов и антибиотиков.

А также рассказывали о том, что врач назвала "полезные" продукты, которые приводят к тяжелым болезням.