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Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать: озвучен список

Автор: Людмила Жукова

Существует ряд продуктов, которые ни в коем случае нельзя нагревать и есть их в таком виде.

Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Юлия Лернер.

Это касается некоторых случаев, если продукты неправильно хранились. Тогда разогревание их может привести к гастриту, отравлению и ботулизму, считает специалист.

Свекла и сельдерей

Таким образом повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что при разогревании содержащиеся в них нитраты проявляют свои канцерогенные свойства.

Яйца и грибы

Белок, содержащийся в грибах, отварных яйцах или омлете при подогреве разрушается и может вызвать несварение в желудке.

Картофель и рис

"Картофель, рис. Эти популярные гарниры при разогревании могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных заболеваний. Такой риск связан с разложением крахмала в картошке и размножением спор бактерий в рисе", - сообщила врач.

Блюда с картофелем и рисом, а также макаронные изделия лучше хранить и употреблять в холодном виде.

Курица

Также не стоит повторно нагревать блюда с курицей - ведь при этом замедляется пищеварение и это приводит к гастриту.

Напомним, что доктор рассказала, что нужно есть для укрепления суставов.

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