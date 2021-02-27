Продукты будут дешеветь: названы сроки и условие

Цены на продукты в Украине в 2021 году будут расти на фоне пандемии коронавируса и погодных условий. Однако при определенных условиях в один из сезонов их стоимость может снизиться. Такой прогноз дал глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным специалиста, стоимость продуктов в Украине уже три года держится на уровне Европы. Некоторые позиции стоят даже дороже. К примеру, молоко и хлеб у нас стоят больше, чем в некоторых странах Восточной и даже Западной Европы. Но ценники продолжат расти, считает Дорошенко.

"Если действительно есть прогноз о том, что цены будут расти, то происходят разные вещи для того, чтобы либо из Госрезерва взять зерно, либо масло, либо, например, дать возможность импортировать. Но, к сожалению, этот год будет годом роста стоимости продовольствия, и тут есть две причины: погодные условия прошлого года в Украине и мире, и COVID-19", – сказал он.

При этом эксперт добавляет, что в осенний период при определенных условиях стоимость продуктов может снизиться.

"Нельзя забывать, что большинство стран мира делают запасы зерновых, продуктов, которые могут храниться долгий срок. Когда господин замминистра (замминистра экономики Тарас Качка – ред.) говорил о возможности снижения цен ближе к осени, он был прав, так как мы будем понимать, какой будет урожай, и если будет понятно, что мир уже победил пандемию, то тогда большинство правительств стран мира будет продавать из своих резервов зерно и продукты", – подытожил специалист.