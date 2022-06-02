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Продукты от Ахметова в Киеве: где получить в этот раз

Фото: в Деснянском районе можно получить продукты от фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны миллионы людей стали вынужденными переселенцам. Многие из них потеряли все, что наживали на протяжении многих лет. Теперь они фактически вынуждены начинать свою жизнь с чистого листа в новом месте.

Для тех переселенцев, которые нашли приют в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов.

Тысяча наборов с продуктами первой необходимости была доставлена в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 48 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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Ринат АхметовКиев