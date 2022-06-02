Продукти від Ахметова у Києві: де отримати цього разу

Тисяча наборів із продуктами першої необхідності була доставлена до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 48 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.