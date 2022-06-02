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Продукти від Ахметова у Києві: де отримати цього разу

Фото: у Деснянскому районі можна отримати продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Через війну мільйони людей стали вимушеними переселенцям. Багато з них втратили все, що наживали протягом багатьох років. Тепер вони фактично змушені починати своє життя з чистого аркуша в новому місці.

Для тих переселенців, які знайшли прихисток у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів.

Тисяча наборів із продуктами першої необхідності була доставлена до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 48 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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Рінат АхметовКиїв