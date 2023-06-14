Продуктові набори роздають не тільки переселенцям. Де і як отримати допомогу

Деякі категорії українців, що проживають у Миколаєві, можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів. Для цього потрібно залишити волонтерам заявку із персональними даними.
Допомогу надає благодійний фонд "Щедрик" у партнерстві із громадською організацією "Тарілка".
Українці, які належать до наступних категорій, можуть отримати продуктові набори безкоштовно.
Вони передбачені для:
Людям, що потрапляють у згадані категорії, для отримання допомоги потрібно заповнити анкету за посиланням.
Необхідно вказати наступні дані:
Фонд "Щедрик" перевірить надану інформацію заявника і тоді повідомить, про можливість отримання допомоги. Громадянин має самостійно прийти у пункт видачі по продуктовий набір. Видача відбувається лише у Миколаєві, доставки по місту та області - нема.
Раніше ми розповідали про те, де українці можуть отримати безкоштовно одяг, продукти та ліки.
Нещодавно ми ділились порадами, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".