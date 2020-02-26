Продукт из "борщевого набора" резко подорожал

Цены на продукты из "борщевого набора" в Украине продолжают расти. Рекордное повышение цены эксперты отмечают на рынке белокочанной капусты. Как сообщается, стоимость этого овоща выросла на треть.

Среди причин повышения цен на белокочанную капусту - активизация спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей, которые пополняли запасы для текущих продаж. Вторым фактором, который повлиял на рост этого продукта стало то, что участники рынка говорили о сокращении предложения некондиционной продукции. Все это в сумме вызвало повышение стоимости капусты на 33%.

В результате на сегодня реализация белокочанной капусты в зависимости от региона ведется по цене 2-3,5 грн/кг ($0,08-0,14/кг). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

По словам экспертов, помимо повышенного спроса, положительный ценовой тренд в этом сегменте также был обусловлен сокращением запасов капусты в хозяйствах. При этом предложение продукции высокого качества довольно ограничено, что также стимулирует рост цен.

Но, несмотря на существенное подорожание, капуста в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем во второй половине февраля 2019 года. При этом участники рынка не исключают того, что тенденция подорожания продукции сохранится и в дальнейшем, поскольку запасы в хозяйствах стремительно сокращаются.

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