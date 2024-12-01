Сало: смачно, але небезпечно? Кому категорично не можна їсти "український делікатес"

Кому не можна їсти сало і чому

Люди із серцево-судинними захворюваннями

Сало містить насичені жири, які у великих кількостях можуть сприяти підвищенню рівня холестерину. Це особливо небезпечно для людей із гіпертонією, ішемічною хворобою серця чи атеросклерозом.

Хворі на ожиріння або з надмірною вагою

Через високу калорійність (до 800 ккал на 100 г) сало може погіршити стан людей, які страждають на ожиріння або мають проблеми з метаболізмом.

Люди із захворюваннями печінки та жовчного міхура

Сало є важким продуктом для перетравлення і може створити додаткове навантаження на печінку та жовчний міхур. У таких випадках навіть невелика кількість продукту може спричинити дискомфорт або загострення хвороби.

Особи з алергією на тваринний жир

Хоча це рідкісний випадок, деякі люди можуть мати алергічну реакцію на свинячий жир, що робить сало для них небезпечним продуктом.

Як вживати сало без шкоди?

Лікарі радять обмежити порції сала до 20–30 грамів на день для здорових людей. У поєднанні з овочами та цільнозерновим хлібом сало засвоюється краще і приносить більше користі.

Якщо у вас є хронічні захворювання, перед додаванням сала до раціону слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень.