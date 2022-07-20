Продолжаются полевые испытания комплекса оптоэлектронной разведки, который создали волонтеры, - ветеран АТО

"Исходя из того, что в стране война и много времени нет, автоматически происходят три процесса: полевые испытания, обучение экипажа и, как следствие, передача одном очень боевом подразделения", - написал Петров.

Он также отметил, что в следующие машины внесут несколько усовершенствований, "чтобы каждый Локи стал кошмарным сном для российских оккупантов".

Как рассказал в июне Петр Порошенко, подобные комплексы в армиях союзников стоят миллионы долларов, и их запрещено продавать из-за лицензионных ограничений. Отечественная разработка стоит более двух миллионов гривен.

В комплексе есть интегрированный БПЛА, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором имеют способность автономно работать в течение недели, а данные через Starlink мгновенно передаются в передовой пункт управления группировкой войск.

Инициатор проекта, ветеран войны против России, волонтер Глеб Бабич рассказал, что разработка использует весь опыт построения стационарных систем. Как известно, еще до широкомасштабного вторжения Порошенко с волонтерами обеспечивали системами видеоразведки несколько бригад на линии разграничения.

"Здесь мощное программное обеспечение, за которое мы благодарим ООО "Укрспецсистемс". Отдельная благодарность фирме SECUR GROUP - очень мощные инженеры, воплотившие это в металл. Очень большое количество, тысячи составляющих-она сложная в сборке, но очень мощная и простая в работе", - объясняет волонтер.