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Тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки, який створили волонтери, - ветеран АТО

Фото: тривають польові випробування комплексу оптоелектронної розвідки, який створили волонтери (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, проходить польові випробування.

Про це повідомив блогер, ветеран АТО, волонтер Олексій Петров у Facebook.

"Виходячи з того, що в країні війна і багато часу немає, автоматично відбуваються три процеси: польові випробування, навчання екіпажу і, як наслідок, передача одному дуже бойовому підрозділу", - написав Петров.

Він також зауважив, що в наступні машини внесуть кілька вдосконалень, "щоб кожен Локі став кошмарним сном для російських окупантів".

Як розповів у червні Петро Порошенко, подібні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів, і їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень.

У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Starlink миттєво передаються у передовий пункт управління угрупуванням військ.

Ініціатор проекту, ветеран війни проти Росії, волонтер Гліб Бабіч розповів, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

"Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ "Укрспецсистемс". Окрема подяка фірмі SECUR GROUP - дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових - вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі", - пояснює волонтер.

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