UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжаются адские бои! Волонтер просит о срочной помощи для военных

Срочно нужна помощь тяжело раненым бойцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным, которые тяжело ранены в боях, срочно нужна помощь.

О материальных потребностях сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова.

Наши воины, которых доставили в больницы, нуждаются в гражданской одежде.

"В один из госпиталей страны привезли сразу несколько десятков раненых. Есть очень в тяжелом состоянии. Гражданской одежды нет, раненые лежат в военном, нужно футболки, шорты, спорт штаны. Я уже отправила 10 тыс. матери погибшего, она купит футболки, но нужно приобрести еще. Сегодня же оплатила тепловизор 48 тыс., отправила еще на госпиталь в другом городе 5 тыс", - написала Юсупова.

"Прошу, помогайте, продолжаются адские бои. Есть потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, касках. Прошу у кого есть возможность!" - резюмировала она.

Реквизиты для помощи

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676.

ІПН/ ЄДРПОУ 2653916860.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные на Донбассе отбили 10 атак российских войск, уничтожены танки, артиллерийские системы и бронированная техника врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины