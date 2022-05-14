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Тривають пекельні бої! Волонтер просить про термінову допомогу для військових

Терміново потрібна допомога важко пораненим бійцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим, які важко поранені в боях, терміново потрібна допомога.

Про матеріальні потреби повідомила у Facebook волонтер Наталія Юсупова.

Наші воїни, яких доставили в лікарні, потребують цивільного одягу.

"В один з госпіталів країни привезли відразу кілька десятків поранених. Є дуже у важкому стані. Цивільного одягу немає, поранені лежать у військовому, потрібно футболки, шорти, спорт штани. Я вже відправила 10 тис. матері загиблого, вона купить футболки, але потрібно придбати ще. Сьогодні ж оплатила тепловізор 48 тис., відправила ще на госпіталь в іншому місті 5 тис", - написала Юсупова.

"Прошу, допомагайте, тривають пекельні бої. Є потреба в квадрокоптерах, тепловізорах, касках. Прошу у кого є можливість!"- резюмувала вона.

Реквізити для допомоги

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676.

ІПН / ЄДРПОУ 2653916860.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 27200 своїх військових. При цьому було знищено 2934 бойових броньованих машин ворога.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові на Донбасі відбили 10 атак російських військ, знищені танки, артилерійські системи та броньована техніка ворога.

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Збройні сили України