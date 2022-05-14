ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продолжаются адские бои! Волонтер просит о срочной помощи для военных

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 11:05
Продолжаются адские бои! Волонтер просит о срочной помощи для военных Срочно нужна помощь тяжело раненым бойцам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным, которые тяжело ранены в боях, срочно нужна помощь.

О материальных потребностях сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова.

Наши воины, которых доставили в больницы, нуждаются в гражданской одежде.

"В один из госпиталей страны привезли сразу несколько десятков раненых. Есть очень в тяжелом состоянии. Гражданской одежды нет, раненые лежат в военном, нужно футболки, шорты, спорт штаны. Я уже отправила 10 тыс. матери погибшего, она купит футболки, но нужно приобрести еще. Сегодня же оплатила тепловизор 48 тыс., отправила еще на госпиталь в другом городе 5 тыс", - написала Юсупова.

"Прошу, помогайте, продолжаются адские бои. Есть потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, касках. Прошу у кого есть возможность!" - резюмировала она.

Реквизиты для помощи

4441 1144 1757 8794 Монобанк.

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

4441111447002464 Монобанк

UA333220010000026206304456676.

ІПН/ ЄДРПОУ 2653916860.

Пайпал

[email protected]

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные на Донбассе отбили 10 атак российских войск, уничтожены танки, артиллерийские системы и бронированная техника врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество