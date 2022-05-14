Продолжаются адские бои! Волонтер просит о срочной помощи для военных

Украинским военным, которые тяжело ранены в боях, срочно нужна помощь.

О материальных потребностях сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова.

"В один из госпиталей страны привезли сразу несколько десятков раненых. Есть очень в тяжелом состоянии. Гражданской одежды нет, раненые лежат в военном, нужно футболки, шорты, спорт штаны. Я уже отправила 10 тыс. матери погибшего, она купит футболки, но нужно приобрести еще. Сегодня же оплатила тепловизор 48 тыс., отправила еще на госпиталь в другом городе 5 тыс", - написала Юсупова. "Прошу, помогайте, продолжаются адские бои. Есть потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, касках. Прошу у кого есть возможность!" - резюмировала она.

Наши воины, которых доставили в больницы, нуждаются в гражданской одежде.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные на Донбассе отбили 10 атак российских войск, уничтожены танки, артиллерийские системы и бронированная техника врага.