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Продление и ужесточение карантина: в Кабмине сделали важное заявление

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Премьер Денис Шмыгаль объяснил, какие карантинные запреты могут вернуть в некоторых регионах

В Украине продлили действие адаптивного карантина до 31 июля. Такое решение сегодня приняло правительство с доработкой в ​​однодневный срок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в ряде регионов со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса ограничительные меры могут ужесточить.

Об этом глава Кабмина написал в своем Facebook.

По словам премьера, в течение последней недели количество заболевших постоянно увеличивается, и ослабление запретов "многие восприняли как отмену карантина".

"Однако угрозы от вируса не стали меньшими", - отметил Шмыгаль.

Что запретят в Украине

  • без масок или респираторов будет запрещено находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте.
  • в транспорте будут запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Премьер проинформировал об обновлении механизмов, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 ограничительные карантинные меры могут усилить.

Новые запреты могут коснуться:

  • проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий
  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению
  • работы метро
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений
  • посещения детских садиков
  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов
  • деятельности заведений питания

Где в Украине ужесточат карантин

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в больницах составляет более 50%
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения.

"Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации", - уточнил премьер.

Ранее мы сообщали о том, что врач дал тревожный прогноз и предупредил, что летом в Украине заразятся COVID-19 больше, чем весной.

Также мы писали о том, что резкому росту коронавируса в Украине нашлось простое объяснение

Автор: Владимир Костырин

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