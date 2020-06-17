Продовження та посилення карантину: у Кабміні зробили важливу заяву

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, які карантинні заборони можуть повернути в деяких регіонах
В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 липня. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд з доопрацюванням в одноденний термін.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в ряді регіонів зі складною епідеміологічною ситуацією через коронавірус обмежувальні заходи можуть посилити.
Про це глава Кабміну написав у своєму Facebook.
За словами прем'єра, протягом останнього тижня кількість хворих постійно збільшується, і послаблення заборон "багато хто сприйняв як скасування карантину".
"Однак загрози від вірусу не стали меншими", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр поінформував про оновлення механізмів, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 обмежувальні карантинні заходи можуть посилити.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому є один з наступних ознак:
"Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації", - уточнив прем'єр.
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Автор: Володимир Костирін